Uber ha valutato la possibile acquisizione di Expedia, il sito di prenotazioni di viaggi. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Uber ha contattato alcuni advisor negli ultimi mesi per esaminare l'idea e come poteva essere strutturata. L'interesse di Uber è nelle fasi iniziali e nessun approccio formale a Expedia è stato effettuato.