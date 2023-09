Ft, indagine Ue su auto elettrica cinese anche per Tesla

Anche i marchi stranieri, tra cui Tesla e Volvo (controllata da Geely), dovranno affrontare l'indagine dell'Unione europea sui sussidi ai veicoli cinesi. In un'intervista al Financial Times, il commissario Ue al Commercio Valdis Dombrovskis ha detto che ci sono "prove prima facie sufficienti" per giustificare l'esame dell'import dalla Cina di veicoli alimentati a batteria, che Bruxelles teme possano colpire l'industria automobilistica europea. "A rigor di termini, l'indagine non si limita solo ai veicoli elettrici di marca cinese, ma possono riguardare altri produttori se ricevono sussidi alla produzione", ha detto Dombrovskis.