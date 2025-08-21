Fs, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali

Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
"Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (gruppo Fs), consegnati dall'inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro": lo afferma Fs in un comunicato in cui sottolinea che il risultato è "in linea con gli obiettivi del piano strategico 2025-2029 del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia".

"Grazie ai contratti di servizio con le Regioni e le Province autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 596 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Con le ulteriori consegne di quest'anno e quelle previste entro il 2027, l'80% dell'intera flotta Regionale sarà rinnovato, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro", spiega Fs.

"Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro piano strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni", ha detto Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs italiane. "Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento", ha aggiunto.

