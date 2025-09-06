Fs, completato rinnovamento treni regionali in Puglia

Sabato 6 Settembre 2025

Sabato 6 Settembre 2025

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
'Prima regione in Italia con flotta completamente nuova'

Con la consegna dell'ultimo treno, avvenuta questa mattina nella stazione centrale di Bari, si è completato il rinnovamento della flotta dei convogli regionali di ultima generazione in Puglia. Il nuovo treno elettrico, spiega Trenitalia in un comunicato, è composto da quattro carrozze a doppio piano, con 446 posti a sedere e 1.162 posti totali. "Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici - è sottolineato nel comunicato - contribuiscono a migliorare l'esperienza a bordo". La Puglia "è dunque la prima Regione in Italia con una flotta di treni regionali completamente nuova, con un'età media (per singolo treno) di tre anni".

Un risultato che "appartiene a investimenti che la Regione Puglia ha fatto e che sta continuando a programmare", ha spiegato Debora Ciliento, assessora regionale ai Trasporti. "Questi sono fondi Fsc 14-20, ma allo stesso tempo abbiamo programmato l'acquisto di altri treni secondo il nuovo Fsc". In totale, ha spiegato Ciliento, "sono stati investiti 36 milioni di euro, e più altre risorse messe siamo a 44 milioni".

"Questa giornata testimonia l'impegno di Trenitalia per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia - ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio - Per le comunità locali il treno non rappresenta solo un mezzo di trasporto, ma è abilitatore per la fruizione di servizi, per il turismo, per lo sviluppo economico complessivo".

