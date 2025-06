Fs, 1.200 cantieri attivi, uno spot racconta il nostro lavoro

"Il Paese sta attraversando la più grande trasformazione infrastrutturale della sua storia, e il Gruppo Fs è chiamato a svolgere un ruolo da protagonista in questo cambiamento". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, alla presentazione della nuova campagna istituzionale 'L'Emozione di essere italiani', in onda dal 23 giugno su TV, cinema, digital e social. "I 1.200 cantieri attivi ogni giorno, molti dei quali concentrati nei mesi estivi per ridurre gli impatti sui pendolari che si spostano per lavoro o studio, rappresentano il volto concreto di questo impegno", ha aggiunto Donnarumma. "Con questa campagna vogliamo raccontare con trasparenza ciò che stiamo facendo, perché dietro ogni opera ci sono persone, competenze e passione", ha concluso l'ad.

"Con questa campagna abbiamo voluto dare voce al valore autentico del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini del Gruppo Fs, vera spina dorsale della nostra azienda. È grazie al loro impegno e alla loro competenza che visione e progettualità si trasformano in risultati concreti", ha dichiarato il presidente del Gruppo Fs, Tommaso Tanzilli.

"Abbiamo scelto di partire dalle persone. Dalla loro capacità di resistere, di affrontare ostacoli, di andare avanti. È da qui che nasce l'idea di un 'popolo di ferro': un popolo che non si è mai arreso. Che ha fatto della resilienza una forma di identità nazionale", ha spiegato il chief corporate affairs, communication e sustainability officer, Giuseppe Inchingolo.