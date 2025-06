Friuli Venezia Giulia: Crescita del 36% e Investimenti Record nelle Infrastrutture

Sono 40,7 i milioni di euro di valore generato in Friuli Venezia Giulia, in crescita del 36% rispetto all'anno precedente. Sono aumentati del 56% gli investimenti per le infrastrutture in regione, raggiungendo i 207 milioni di euro. Quasi 160 milioni sono stati invece impiegati nella riconversione della Centrale di Monfalcone, che prosegue l'iter verso la trasformazione in impianto a ciclo combinato ad alta efficienza. Sono alcuni dei numeri resi noti oggi alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Friuli Venezia Giulia del gruppo A2A. Scorrendo i dati Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha spiegato che "in Friuli Venezia Giulia abbiamo alcuni tra i progetti più importanti del nostro Piano Industriale. Impianti che, appena messi in esercizio avranno un impatto positivo sui costi dell'energia. In particolare, a Monfalcone stiamo riconvertendo la centrale termoelettrica in un impianto a ciclo combinato, già predisposto per l'utilizzo dell'idrogeno e ad altissima efficienza. Sarà capace di ridurre del 15% i costi di produzione dell'energia termoelettrica e le emissioni di C02 per Kwh rispetto ad un ciclo combinato tradizionale. Per questo - ha aggiunto - abbiamo previsto di investire circa 600 milioni di euro, di cui 157 già spesi nel 2024. Entro il 2027, inoltre, completeremo la costruzione del più grande polo di energia solare del Nord Italia, ulteriore importante contributo alla riduzione del costo dell'energia".