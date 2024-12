Freight Leaders Council, Marciani riconfermato presidente

Massimo Marciani riconfermato, per il terzo incarico consecutivo, alla guida del Freight Leaders Council, l'associazione delle imprese della logistica. Mandato che, come sottolineato da Marciani stesso nel suo discorso di insediamento, sarà focalizzato sulla condivisione: "Ringrazio tutti per avermi rinnovato la fiducia. La parola d'ordine di questo nuovo triennio 2024-2027 sarà condivisione. Faremo tutto il possibile per consolidare il nostro ruolo come riferimento tecnico, promuovendo scelte che guardino al bene comune e alla tutela dell'ambiente". E proprio all'insegna della condivisione, Marciani fissa gli obiettivi per la presidenza: maggiore coinvolgimento dei soci nelle decisioni chiave della vita associativa, compresi i giovani professionisti per i quali è stato avviato il Progetto Young, strumento di crescita e apprendimento; dialogo non solo con i decisori politici e le istituzioni ma anche con le altre associazioni del settore: "la logistica è trasversale - sottolinea il presidente - tocca molte realtà, e solo con una visione condivisa di logistica sostenibile, etica e inclusiva potremo realmente innovare e arricchirci reciprocamente. Ma sarà importante sensibilizzare il pubblico - conclude - perché la logistica è un elemento fondamentale della vita di tutti i cittadini. Dobbiamo far sì che le persone capiscano che le loro scelte hanno un impatto sociale e ambientale e, di conseguenza, vanno fatte in modo più consapevole". Durante l'assemblea, costituito anche il nuovo comitato di gestione, esteso a tutti i soci. A fianco dei già effettivi (Federtrasporti, Intesa Sanpaolo, Malpensa Intermodale, Mercitalia Logistics, Poste Italiane e Scania Italia), entrano nel board delle scelte strategiche lo studio legale associato Zunarelli, Cargo Start, Fercam, Interporto di Bologna. Restano in prima linea con Marciani, Antonio Malvestio, past president; Paolo Volta, revisore dei conti e la socia onoraria Clara Ricozzi. New entry, Martina Ruggieri come presidente del Gruppo Young. Valentina Tundo, Carrier Management Director in Chep, confermata alla vicepresidenza del FLC e Franco Castagnetti, esperto di logistica e di progetti europei, come socio onorario.