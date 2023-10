Frecce, Regionali e Intercity durante lo sciopero del 19-20

"Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia" in occasione dello sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre. Così Fs in una nota, spiegando che i treni regionali saranno "garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00" mentre sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie.