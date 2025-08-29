Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani

Ultima oraFrancia, crescita Pil confermata a 0,3% nel secondo trimestre
29 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Francia, crescita Pil confermata a 0,3% nel secondo trimestre

Dopo il +0,1% dei 3 mesi precedenti Inflazione agosto allo 0,9%





L'economia francese è cresciuta dello 0,3% nel secondo trimestre 2025. Lo rende noto l'istituto statistico Insee nella sua rilevazione finale, che conferma il tasso di crescita stimato in precedenza.

Il dato è in linea con le attese degli economisti e segue una crescita nel primo trimestre dello 0,1%.

La Francia ha registrato un tasso d'inflazione dello 0,9% ad agosto, in rallentamento rispetto al +1% di luglio. Il lieve calo si spiega col rallentamento dei prezzi dei servizi, in particolare i trasporti. I prezzi energetici sarebbero scesi in misura minore rispetto al mese precedente, guidati dai prezzi petroliferi.

© Riproduzione riservata