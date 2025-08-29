Francia, crescita Pil confermata a 0,3% nel secondo trimestre

L'economia francese è cresciuta dello 0,3% nel secondo trimestre 2025. Lo rende noto l'istituto statistico Insee nella sua rilevazione finale, che conferma il tasso di crescita stimato in precedenza.
Il dato è in linea con le attese degli economisti e segue una crescita nel primo trimestre dello 0,1%.
La Francia ha registrato un tasso d'inflazione dello 0,9% ad agosto, in rallentamento rispetto al +1% di luglio. Il lieve calo si spiega col rallentamento dei prezzi dei servizi, in particolare i trasporti. I prezzi energetici sarebbero scesi in misura minore rispetto al mese precedente, guidati dai prezzi petroliferi.