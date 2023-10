Franchising in crescita, +3% sui 30 miliardi del 2022

Il franchising in Italia sta crescendo: nel 2022 i punti vendita sono 61.162 (+2,2% rispetto al 2021) e gli addetti occupati sono saliti a 252.848 (+6,2%). Le insegne operative sono circa un migliaio (954), stabili rispetto all'anno precedente, mentre il giro d'affari del comparto ha superato la quota di 30,9 miliardi di euro (+7,1%) e si prevede un aumento del fatturato del +3% nel 2023. Tra i settori più performanti, al primo posto c'è la GDO, con un giro d'affari che supera gli 11 miliardi di euro, incidendo per il 37% sul fatturato complessivo del franchising. Seguono l'abbigliamento (oltre i 7,5 miliardi di fatturato), i servizi (4,5 miliardi di fatturato) e la ristorazione in franchising (con un fatturato superiore ai 3,2 miliardi di euro). Dal 19 al 21 ottobre si terrà la 36esima edizione di Salone Franchising, presso l'Allianz-MiCo, con oltre 110 insegne, 30 convegni e più di 50 relatori. L'evento, organizzato da Fiera Milano, si presenta con un nuovo formato e un nuovo payoff, 'Retail & Franchising Village'.