Francesco Milleri: Attesa per i dettagli sull'offerta di Mediobanca su Banca Generali

"E' veramente difficile esprimere dei giudizi su un'operazione della quale non abbiamo un minimo di dettagli. Noi come Delfin siamo coinvolti in entrambe le parti con un investimento simile, per cui gradiremmo che questo tipo di operazioni non avessero né vinti né vincitori". Così Francesco Milleri, numero uno di EssilorLuxottica e presidente di Delfin, l'holdign della famiglia Del Vecchio che detiene il 19,8% di Mediobanca, il 9,9% di Mps e il 9,8% di Generali, dopo l'annuncio dell'offerta di Piazzetta Cuccia su Banca Generali.

"Penso che Alberto (Nagel ad di Mediobanca, Ndr.) alcune cose le abbia già fatte: sta cambiando forma della banca. Forse è stato un po' spinto a farlo ma questo è il compito degli azionisti finanziari che vogliono migliorare le perfomance: sta cercando di cambiare il ruolo della banca e questo è apprezzato", aggiunge Milleri, che sull'offerta di Piazzetta Cuccia su Banca Generali ripete: "Se questa è l'operazione giusta lo vedremo quando sapremo i dettagli".