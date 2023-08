Francesco Beccali nominato Cfo di Terna

Francesco Beccali, attualmente responsabile finanza di Terna, assumerà il ruolo di direttore amministrazione, finanza e controllo (chief financial officer) del gruppo a partire dal primo settembre. Lo rende noto la società. Il consiglio di amministrazione ha quindi attribuito a Beccali la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Nato a Roma nel 1973 e laureato in economia e commercio, Francesco Beccali ha una lunga esperienza nel Gruppo Terna dove è entrato nel 2011 con il ruolo di responsabile finanza. In precedenza, ha lavorato in Bnp Paribas, in Bnl e in Cofiri, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti. In Terna è stato anche consigliere di amministrazione di Crnogorski Elektroprenosni System (Cges), la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Montenegro.