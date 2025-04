Frammentazione globale e dazi minacciano il dollaro, l'euro ha potenziale globale

La frammentazione in atto nel commercio globale e nei flussi finanziari, esacerbata dalla corsa ai dazi, potrebbe mettere a rischio il ruolo internazionale del dollaro, mentre l'euro avrebbe "un potenziale nel giocare il ruolo di un bene pubblico globale". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, durante una conferenza organizzata a Francoforte da Banca dei regolamenti internazionali, Fmi, Bank of England e dalla stessa Bce.

Secondo Cipollone, "se si verificassero le implicazioni di lungo termine di dazi più elevati, in particolare alta inflazione, minore crescita e più debito americano, questo potrebbe danneggiare la fiducia nel ruolo dominante del dollaro nel commercio e nella finanza internazionale". Arrivando, assieme a un ulteriore disimpegno Usa dagli affari globali e dalle alleanze militari, a "minacciare il 'privilegio esorbitante' goduto dagli Usa".

"Se l'Ue mantiene il suo status di partner affidabile nella difesa della protezione degli investitori, dello Stato di diritto e dell'indipendenza delle banche centrali - ha proseguito Cipollone - l'euro avrà un potenziale da giocare come bene pubblico globale". Questo richiede un mercato affidabile e solido per "titoli di debito in euro accettati internazionalmente", nel quale "sforzi politici nell'integrare e approfondire i mercati dei capitali europei devono andare mano nella mano con gli sforzi per emettere un titolo sicuro europeo".