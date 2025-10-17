Foti, 'primi in Ue per avanzamento Pnrr e investimenti digitale'

"Per quanto riguarda l'Italia siamo al primo posto in Europa non solo rispetto all'avanzamento del Pnrr, ma anche per l'attuazione degli investimenti in campo digitale". Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, intervenendo in video collegamento all'ultima giornata di Como Lake in corso a Cernobbio. "Dopo questo Pnrr potremmo dire che siamo non nel periodo della transizione digitale, ma che l'Italia è digitale", ha sottolineato.

"Degli oltre 194 miliardi che il Pnrr ha come struttura finanziaria - ha proseguito -, la Missione 1, quella che si riferisce in particolare al digitale, ha un'assegnazione di 47 miliardi da investire per la digitalizzazione pubblica, i miglioramenti dei servizi ai cittadini e alle imprese e il potenziamento delle infrastrutture digitali: misure strategiche volte a digitalizzare l'Italia. Proprio questa fase di ultima riprogrammazione del Pnrr abbiamo portato a 49,4 miliardi l'importo che è riservato alla Missione 1 del Pnrr".

"Nel corso degli anni sono state avviate iniziative molto importanti, volte a migliorare e cambiare del tutto quella che è un'immagine antica dell'Italia, un Paese che non stava al passo coi tempi", ha continuato Foti.