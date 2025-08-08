Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima oraFoti, incasso settima rata conferma primato Italia in Ue
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Foti, incasso settima rata conferma primato Italia in Ue

Somma complessivamente ricevuta supera 140 miliardi

"L'incasso della settima rata, che conferma il primato europeo dell'Italia nell'attuazione del Pnrr, segue l'avvenuta presentazione della richiesta di pagamento dell'ottava rata, che consentirà di superare quota 153 miliardi di euro, circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, a riprova del conseguimento del 100% degli obiettivi programmati nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Commissione". Il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, commenta così il versamento odierno da parte della Commissione europea della settima rata del Pnrr pari a 18,3 miliardi di euro, che porta a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente ricevuta.

© Riproduzione riservata

