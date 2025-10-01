Foti, entro novembre sarà liquidata l'ottava rata del Pnrr

L'Italia ha presentato la richiesta di liquidazione dell'ottava rata del Pnrr "ed ho ragione di ritenere, dalle interlocuzioni che ci sono state con la Commissione europea e segnatamente in primo luogo con la task force che segue il Pnrr per la commissione, che entro il mese di novembre anche l'ottava rata sarà liquidata". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, alla Camera. Foti ha ricordato che "quanto alle risorse erogate attualmente ne sono state erogate in ragione degli obiettivi raggiunti pari a 140 miliardi di euro che rappresentano il 72% della dotazione del piano".