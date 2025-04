Foti critica Ferracci: "Differenze di trattamento tra Meloni e Macron a Washington"

"In merito alle dichiarazioni del ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, vorrei rivolgere una domanda agli amici francesi, così preoccupati per l'incontro Meloni-Trump: come mai quando il presidente Macron si reca a Washington tutto sembra andare bene, mentre quando è la Meloni ad andare, invece no? Rispetto e reciprocità, cari amici francesi. Non ci sono nazioni di serie A e nazioni di serie B". Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione.