Forza lavoro Giappone diminuirà di 9,56 milioni nel 2040

L'occupazione giapponese diminuirà di quasi 10 milioni di unità da qui al 2040 se il Paese continuerà a non avere crescita economica e una partecipazione attiva alla forza lavoro, soprattutto da parte delle donne. È quanto segnalano le stime di un ente governativo, il 'Japan institute for labor policy and training', che prevede un calo dei lavoratori di 9,56 milioni dal 2022, a 57,68 milioni nel 2040. Un altro studio indica invece che se l'economia continuerà a crescere di circa l'1,5-2%, con progressi significativi nella partecipazione al mercato del lavoro di donne e anziani, la forza lavoro del Paese aumenterà di almeno 100.000 unità, raggiungendo i 67,34 milioni. L'istituto pubblica i suoi studi su base quinquennale, e in precedenza aveva stimato che la forza lavoro si sarebbe ridotta a 52,45 milioni nel 2040 in uno scenario di crescita zero. L'ultima stima è più alta di quella precedente, e riflette in parte un calo della popolazione del Paese più lento del previsto.