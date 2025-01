Forza Italia: discussione sui nuovi requisiti pensionistici dell'Inps

"Le scelte non le fanno i tecnici e i tecnicismi, le fa le politica. Vedremo, ne discuteremo: se ne parlerà all'interno della maggioranza e faremo come sempre la scelta migliore". Così il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, interpellato sul caso dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dall'Inps come denunciato dalla Cgil ma smentito dall'istituto. "Intervenire sul sistema pensionistico è una questione molto delicata, sono cose molto tecniche, si vedrà", ha aggiunto.