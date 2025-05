Forum Economico Mondiale: Nazionalismo e Dazi Minacciano le Prospettive Economiche Globali

Le prospettive economiche globali sono peggiorate dall'inizio dell'anno, con l'ascesa del nazionalismo economico e la volatilità dei dazi che aumentano l'incertezza e rischiano di mandare in stallo le decisioni d'investimento. Lo scrive il Forum economico mondiale in base a un'indagine fra i capi economisti, una maggioranza dei quali si aspetta dalle politiche di Trump un "impatto globale durevole" e non temporaneo, mentre l'87% si attende "ritardi nelle decisioni strategiche d'investimento e maggiori rischi di recessione".