Formazione e patente, Pnrr Assorup offre servizi

La gestione delle risorse del Pnrr, delle infrastrutture, degli appalti nella sanità e, soprattutto, la professionalizzazione dei Responsabili Unici di Progetto, così come il rapporto con le stazioni appaltanti, saranno i temi centrali del primo Congresso Nazionale di Assorup, che si terrà il 6 e 7 ottobre a Roma, presso la Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio e la Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio. Dopo mesi di incontri telematici, come sottolineato in una nota, il congresso "sarà l'occasione per creare una comunità e affrontare le principali questioni che riguardano la categoria dei Responsabili Unici del Progetto". Uno dei temi importanti che verrà trattato sarà quello della formazione dei Rup. I lavori saranno aperti dal vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e dai saluti del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. "Per la prima volta in Italia, centinaia di Rup, cioè dipendenti e dirigenti pubblici impegnati quotidianamente nella gestione di appalti e concessioni, si riuniranno a Roma per far sentire la propria voce. Grazie al Pnrr nei prossimi anni saranno spesi centinaia di miliardi di euro. È giunto il momento che anche i RUP possano esprimere le loro opinioni e fare proposte per migliorare il sistema italiano dei contratti pubblici, ascoltate dalle Istituzioni principali del settore", ha dichiarato il presidente di Assorup Daniele Ricciardi.