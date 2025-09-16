Ford taglia 1.000 posti in Germania, domanda e-car langue

Ford taglierà fino a 1.000 posti di lavoro nello stabilimento di Colonia, in Germania, a fronte della debole domanda europea di veicoli elettrici. La fabbrica lavorerà solo un turno al giorno a partire da gennaio 2026, ha annunciato la casa automobilistica, il che significa che i dipendenti saranno soggetti a licenziamenti volontari.

"La domanda di veicoli elettrici in Europa rimane significativamente al di sotto delle previsioni del settore", ha dichiarato l'azienda. Il ridimensionamento si aggiunge ai 2.900 tagli già annunciati in Germania nell'ambito di un programma di riduzione dei costi in tutta Europa. I lavoratori sono scesi in sciopero prima della conclusione di un accordo a luglio, che, secondo i rappresentanti del sindacato IG Metall, estenderà le garanzie occupazionali a oltre 10.000 lavoratori dello stabilimento fino al 2032.

Ford ha speso 2 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro) per riadattare lo stabilimento di Colonia alla produzione di veicoli elettrici, in previsione di una maggiore domanda di veicoli a basse emissioni. Tuttavia, le vendite di e-car in Europa non sono riuscite a decollare a causa degli elevati costi iniziali e della scarsa infrastruttura di ricarica. Le auto elettriche a batteria hanno rappresentato circa il 15% delle vendite di auto nel continente nella prima metà dell'anno.