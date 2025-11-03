Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti italiani dispersiSpid a pagamentoOmicidio Boscoreale
Acquista il giornale
Ultima oraFonti, 'uso di crediti carbonio non ridurrà ambizione climatica'
3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Fonti, 'uso di crediti carbonio non ridurrà ambizione climatica'

Fonti, 'uso di crediti carbonio non ridurrà ambizione climatica'

'Non sarà una scusa per non centrare target 2040'

'Non sarà una scusa per non centrare target 2040'

'Non sarà una scusa per non centrare target 2040'

Il ricorso ai crediti internazionali del carbonio nel target climatico al 2040 "non sarà in alcun modo una scusa per non raggiungere gli obiettivi climatici. Dovranno essere di alta qualità e soddisfare degli standard. Quindi, dal punto di vista climatico, non dovrebbero fare alcuna differenza in termini di emissioni". Lo ha assicurato un funzionario europeo alla vigilia del Consiglio Ue Ambiente in cui i ministri saranno chiamati a trovare un accordo sul target climatico intermedio al 2040. "Se qualcuno è credibile in questo momento a livello globale sarà l'Ue se riusciremo a raggiungere un accordo sul target", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteUnione Europea