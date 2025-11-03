Fonti, 'uso di crediti carbonio non ridurrà ambizione climatica'

Il ricorso ai crediti internazionali del carbonio nel target climatico al 2040 "non sarà in alcun modo una scusa per non raggiungere gli obiettivi climatici. Dovranno essere di alta qualità e soddisfare degli standard. Quindi, dal punto di vista climatico, non dovrebbero fare alcuna differenza in termini di emissioni". Lo ha assicurato un funzionario europeo alla vigilia del Consiglio Ue Ambiente in cui i ministri saranno chiamati a trovare un accordo sul target climatico intermedio al 2040. "Se qualcuno è credibile in questo momento a livello globale sarà l'Ue se riusciremo a raggiungere un accordo sul target", ha aggiunto.