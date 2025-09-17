Fonti, Eurogruppo cerca stretta sull'euro digitale

L'Eurogruppo intende imprimere una spinta decisiva al progetto dell'euro digitale, al centro della riunione di venerdì a Copenaghen assieme all'incontro dell'Ecofin informale sotto la presidenza danese. Il tema rientra tra le tre priorità del nuovo programma di lavoro dei ministri delle Finanze della moneta unica, insieme ale coordinamento delle politiche fiscali e alla competitività. Nel coordinamento dei 20 ministri dell'Eurozona c'è "sostegno alla finalizzazione dei lavori legislativi del Consiglio sul quadro giuridico dell'euro digitale", ha spiegato un alto funzionario europeo, in vista dell'incontro. "Sono piuttosto fiducioso". "Vedo ottime ragioni per aspettarmi che arriveremo a una soluzione abbastanza presto", "se non già venerdì, sarà nell'Eurogruppo di ottobre", ha spiegato. Da altre fonti emerge che il confronto all'incontro di venerdì dovrebbe essere focalizzato a definire o comunque discutere la soglia, il limite massimo, del denaro in euro digitale che potrà venir detenuta dai cittadini e dalle imprese.