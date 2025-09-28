Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeCarlo SassiQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
Ultima oraFonti, da contributo banche si punta a 2,5-3 miliardi
28 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Fonti, da contributo banche si punta a 2,5-3 miliardi

Fonti, da contributo banche si punta a 2,5-3 miliardi

Decisione sarà presa insieme agli istituti

Decisione sarà presa insieme agli istituti

Decisione sarà presa insieme agli istituti

L'obiettivo cui si guarda, nell'ambito della trattativa tra il governo e le banche per un ipotetico contributo in vista della prossima legge di bilancio, è di arrivare a raccogliere 2,5-3 miliardi. Lo si apprende da fonti qualificate della maggioranza, che spiegano che tutto verrà comunque deciso insieme agli istituti di credito, "con molta calma", nelle interlocuzioni che sono in corso e che continueranno nelle prossime settimane.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Banche