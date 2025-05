Fondo nuove competenze: stanziati 1,049 miliardi di euro dal ministero del Lavoro

Le risorse per la terza edizione del Fondo nuove competenze salgono a un miliardo e 49 milioni di euro, grazie ad un ulteriore stanziamento di 318,8 milioni. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, spiegando che l'integrazione è contenuta nel decreto della direzione generale delle Politiche attive del 23 maggio, che ora sarà inviato agli uffici competenti per i previsti controlli contabili. I nuovi fondi per sostenere gli investimenti formativi delle imprese sulle competenze dei lavoratori sono aggiuntivi rispetto ai 731 milioni di euro già previsti dall'avviso del 5 dicembre 2024.

"Crediamo molto in questo strumento che accompagna i processi di transizione digitale ed ecologica delle aziende italiane, favorisce nuova occupazione e promuove le reti tra imprese. L'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze è centrale per affrontare le transizioni, soprattutto alla luce delle dinamiche demografiche", ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, sottolineando che "superare il miliardo di euro a disposizione è stato un nostro obiettivo fin dalla progettazione di questo intervento e, come ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, abbiamo lavorato per aumentare le disponibilità finanziarie: significa rispondere alle esigenze crescenti di nuove competenze del mondo produttivo. L'elevato numero di domande ricevute lo dimostra".