Fondazione Roma e Uil insieme contro le vittime sul lavoro

Questa mattina Fondazione Roma e la Uil hanno siglato a Roma un accordo per la costituzione di un Fondo a sostegno delle famiglie delle vittime sul lavoro nella regione Lazio. Il finanziamento prevede lo stanziamento di 500 mila euro da suddividere in 50 contributi da 10 mila euro in due anni. Solo nel Lazio - hanno ricordato il presidente di Fondazione Roma Franco Parasassi e il segretario della Uil PierPaolo Bombardieri - i dati attestano 89 vittime nel 2023 e 107 nel 2024.

"L'auspicio - ha detto Bombardieri - è che questo progetto sia anche d'esempio per la politica e le Istituzioni, che dovrebbero farsi carico di un sostegno pieno alle famiglie di vittime sul lavoro".

"Con la firma di questo protocollo - ha aggiunto Parasassi - la Fondazione Roma ribadisce il proprio impegno a favore di una società più giusta e solidale. Spero che altre istituzioni ci seguano. Non possiamo restituire la vita a chi l'ha persa, ma possiamo fare in modo che le famiglie non si sentano abbandonate di fronte a un dolore che travolge anche la loro sicurezza economica".

"Ringrazio Fondazione Roma anche perché questi contributi saranno immediatamente erogabili. Cosa che non sempre accade con istituti pubblici come l'Inail e quindi spesso le famiglie che hanno perso non solo una persona cara, ma anche un sostegno economico si ritrovano drammaticamente senza risorse".

La procedura per il riconoscimento del sussidio - ha spiegato Bombardieri - seguirà i seguenti passaggi: al verificarsi dell'evento, a prescindere dall'iscrizione della vittima al sindacato, la sede Uil territoriale segnalerà il caso alla Confederazione Nazionale, che si farà carico dell'attivazione della verifica dei requisiti e della documentazione richiesta.