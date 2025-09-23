Venerdì 19 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Ultima oraFondazione Pirelli lancia programma 'Siamo Storia. Siamo Futuro'
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Fondazione Pirelli lancia programma 'Siamo Storia. Siamo Futuro'

Aperto alle scuole primarie e secondarie

Anche per l'anno scolastico 2025/2026 Fondazione Pirelli presenta un programma educational, quest'anno dal titolo 'Siamo Storia. Siamo Futuro' per supportare la scuola nella formazione. I nuovi percorsi, articolati in uno o più incontri interattivi, online o in presenza presso la sede di Fondazione Pirelli, nel quartiere Bicocca di Milano, porteranno gli studenti ad approfondire tematiche fortemente radicate nella storia aziendale e allo stesso tempo legate alle sfide del presente e del futuro. Si parlerà di tecnologia, lavoro, mobilità, sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza stradale, trasformazioni urbane, cittadinanza attiva, sport e internazionalità.

Le scuole secondarie di II grado saranno chiamate a riflettere sull'importanza esponenziale che i numeri e i dati hanno acquisito nella società contemporanea, mentre le scuole secondarie di I grado ragioneranno sul lavoro di ricerca che alimenta ogni innovazione tecnologica e sulla crescente attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale anche nel mondo delle corse di velocità. Le scuole primarie saranno invitate a immaginare città più belle, sicure e vivibili o scopriranno le proprietà della gomma e i tanti materiali rinnovabili utilizzati nella produzione di pneumatici.

Non mancheranno i percorsi dedicati all'evoluzione della comunicazione visiva: i più piccoli esploreranno l'Archivio Storico alla ricerca di morbidi e divertenti animali in gomma scelti da grafici e designer per animare e dare significato alle pubblicità di prodotto; i più grandi si cimenteranno con la comunicazione corporate e la creazione di un allestimento fieristico. Anche quest'anno gli studenti maggiorenni avranno la possibilità di entrare nel cuore della ricerca e sviluppo Pirelli: visiteranno il Centro di Sperimentazione di Milano Bicocca, dove i pneumatici vengono testati prima della produzione.

