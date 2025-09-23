Fondazione Pirelli lancia programma 'Siamo Storia. Siamo Futuro'

Anche per l'anno scolastico 2025/2026 Fondazione Pirelli presenta un programma educational, quest'anno dal titolo 'Siamo Storia. Siamo Futuro' per supportare la scuola nella formazione. I nuovi percorsi, articolati in uno o più incontri interattivi, online o in presenza presso la sede di Fondazione Pirelli, nel quartiere Bicocca di Milano, porteranno gli studenti ad approfondire tematiche fortemente radicate nella storia aziendale e allo stesso tempo legate alle sfide del presente e del futuro. Si parlerà di tecnologia, lavoro, mobilità, sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza stradale, trasformazioni urbane, cittadinanza attiva, sport e internazionalità.

Le scuole secondarie di II grado saranno chiamate a riflettere sull'importanza esponenziale che i numeri e i dati hanno acquisito nella società contemporanea, mentre le scuole secondarie di I grado ragioneranno sul lavoro di ricerca che alimenta ogni innovazione tecnologica e sulla crescente attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale anche nel mondo delle corse di velocità. Le scuole primarie saranno invitate a immaginare città più belle, sicure e vivibili o scopriranno le proprietà della gomma e i tanti materiali rinnovabili utilizzati nella produzione di pneumatici.

Non mancheranno i percorsi dedicati all'evoluzione della comunicazione visiva: i più piccoli esploreranno l'Archivio Storico alla ricerca di morbidi e divertenti animali in gomma scelti da grafici e designer per animare e dare significato alle pubblicità di prodotto; i più grandi si cimenteranno con la comunicazione corporate e la creazione di un allestimento fieristico. Anche quest'anno gli studenti maggiorenni avranno la possibilità di entrare nel cuore della ricerca e sviluppo Pirelli: visiteranno il Centro di Sperimentazione di Milano Bicocca, dove i pneumatici vengono testati prima della produzione.