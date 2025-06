Fondazione Fiera Milano, accordo su Bozzetti alla presidenza

È a un passo la nomina a presidente di Fondazione Fiera Milano di Giovanni Bozzetti, ex assessore comunale e regionale in quota An ai tempi di Gabriele Albertini e Roberto Formigoni, poi manager attualmente vicepresidente di Confindustria Cisambiente. È arrivata oggi, infatti, la lettera del Comune di Milano di assenso alla sua nomina, che domani andrà in giunta regionale, cui spetta la designazione. Lo ha annunciato Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, a margine di un evento di Intratel.

Bozzetti sostituirà Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera dal 2019, ora coinvolto nell'inchiesta della procura di Milano sul dossieraggio di Equalize. Bozzetti, 58 anni, ha lavorato per anni nell'azienda di famiglia, attiva nel settore ambientale. Fondatore di una società di consulenze che si occupa dell'internazionalizzazione di aziende italiane in mercati esteri, con focus sugli Emirati Arabi Uniti, dal 2001 al 2006 è stato assessore a Moda e Turismo a Milano, dal 2006 al 2012 è stato presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture Lombarde S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Lombardia, e dal 2007 al 2009 presidente del Comitato regionale 'Lombardia per la Moda'. Consigliere di Ignazio La Russa quando era ministro della Difesa, è stato insignito dell'Ambrogino d'Oro, la più alta benemerenza della Città di Milano.