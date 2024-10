Fondazione Crt, Aimaretti e Ferrone nel consiglio di indirizzo

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi Gianluca Aimaretti e Vincenzo Ferrone come nuovi consiglieri. Entrambi sono stati selezionati dalle terne proposte dal Comitato regionale universitario del Piemonte, rafforzando così la rappresentanza territoriale dell'organismo, dopo le dimissioni di Gianluca Gaidano e il posto reso vacante dalla nomina di Anna Maria Poggi alla presidenza. "Il percorso di rinnovamento della Fondazione Crt procede in piena collaborazione con tutte le componenti della struttura e nel rispetto delle linee guida del ministero dell'Economia e delle Finanze. Il consiglio di Indirizzo continuerà a sostenere le numerose realtà del territorio, promuovendo una sinergia sempre più efficace con le istituzioni locali. Come presidente è mia responsabilità statutaria quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza della Fondazione. Il lavoro avviato è e sarà coerente con questo impegno, per una maggiore trasparenza e inclusione nelle decisioni e nelle attività della Fondazione", spiega Poggi.