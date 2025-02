Fondazione Cariplo: Programmazione 2025 e Alleanza con Intesa Sanpaolo per Ridurre i Neet

Fondazione Cariplo ha presentato la programmazione e l'attività filantropica per il 2025, con una serie di novità. Le risorse a disposizione aumentano e passano da 150 a oltre 215 milioni di euro. Il patrimonio di Fondazione Cariplo vale oggi oltre 11 miliardi di euro.

Una parte consistente di questa somma verrà destinata a tre grandi programmi, definiti sfide di mandato, che hanno un orizzonte temporale triennale, per ciascuno dei quali la Fondazione impegnerà 20 milioni di euro.

Nell'ambito della programmazione uno dei progetti, a cui sono destinati 20 milioni di euro da Cariplo e 10 milioni da Intesa Sanpaolo, riguarderà il tema dei giovani, tra i 15 e 29 anni, che non studiano e non lavorano (Neet) che a livello nazionale sono 1,4 milioni. Cariplo e Intesa hanno stretto una alleanza che ha come obiettivo la diminuzione del tasso di Neet in Lombardia al 9%, traguardo indicato dalla Ue entro il 2030.

"L'obiettivo è unire le forze e applicare metodi ed esperienze che hanno funzionato per scalare i numeri e dare un segnale importante di vicinanza alle giovani generazioni, ai ragazzi e alle loro famiglie", afferma il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone.

L'Italia non può "rinunciare a menti libere e costruttive quali per natura sono quelle dei giovani. Per questo abbiamo accolto con slancio la proposta del presidente Azzone per un progetto congiunto con la Fondazione Cariplo, un progetto che parte dalla Lombardia e che vorremmo ampliare a tutto il territorio italiano, incluso il Mezzogiorno", evidenzia il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.