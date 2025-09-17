Fondazione Cariplo ospita la commissione europea sulla casa

Nella sede di Fondazione Cariplo a Milano si è svolto un incontro tra la Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea e gli operatori che hanno a cuore questo tema. Tra i principali obiettivi della tappa milanese, quello di approfondire la situazione abitativa della città. Nel corso dell'incontro, organizzato dalla Commissione e ospitato da Fondazione Cariplo, si sono svolti confronti con stakeholder locali, associazioni e studenti, anche per analizzare le iniziative già avviate, come il piano straordinario per la casa, lanciato dal Comune nell'ottobre 2024, con l'obiettivo sia di raccogliere spunti da prassi virtuose sia di comprendere meglio le criticità ancora irrisolte.

"Operiamo in questo ambito da oltre 20 anni e abbiamo accolto con grande interesse la proposta della Commissione Hous del parlamento Europeo di ospitare questo incontro", spiega Sergio Urbani, ceo di Fondazione Cariplo. "Credo - conclude - sia emerso chiaramente che tutti hanno a cuore il tema e siano disposti a lavorare insieme per portare un contributo concreto, mettendo a disposizione competenze e risorse, anche considerando l'intenzione del Governo di avviare un piano in questa direzione".

"La delegazione della commissione casa ha scelto Milano perchè è una città che negli anni ha visto crescere la propria attrattività. Fattori che hanno fatto salire i prezzi e reso più difficile l'accessibilità alla casa. A Milano vediamo una grande consapevolezza sia da parte delle autorità locali che da parte di tutte le parti sociali, associazioni, imprese, università, fondazioni, che stanno cercando di attivare progetti e collaborazioni per poter dare risposte", spiega la parlamentare europea e presidente della commissione Irene Tinagli.