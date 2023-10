Fondazione Cariplo incontra Mattarella e presenta attività

Una delegazione di Fondazione Cariplo, rappresentata dal neo presidente, Giovanni Azzone, e dalle vice presidenti, Valeria Negrini e Claudia Sorlini, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Capo dello Stato i vertici della Fondazione hanno presentato le attività che l'ente intende sviluppare nei prossimi anni, e in particolare quelle in programma nel 2024. Pochi giorni fa, infatti, il 26 ottobre, la commissione centrale di beneficenza, organo di indirizzo della fondazione ha approvato le nuove linee programmatiche e il documento previsionale che per l'anno prossimo prevede un budget per l'attività filantropica di oltre 153 milioni di euro. Circa 20 milioni, in particolare, rappresentano il contributo della fondazione a due grandi iniziative realizzate a livello nazionale insieme alle altre fondazioni di origine bancaria: il fondo per il contrasto alla povertà educativa e il fondo repubblica digitale per il contrasto alla povertà digitale. Il nuovo piano verrà presentato pubblicamente il 24 novembre a Milano, ma i vertici di Fondazione Cariplo hanno colto l'opportunità dell'incontro con il Presidente della Repubblica per anticiparne la sintesi, donando al Capo dello Stato una edizione speciale del documento. "Abbiamo condiviso con il Presidente Mattarella le linee guida per i prossimi anni. Sappiamo di avere di fronte problemi complessi, ma abbiamo raccolto anche da lui lo stimolo che ci ha guidato fin dal primo giorno in cui abbiamo cominciato a immaginare il nostro ruolo guardando al futuro: la chiave sta nel rafforzare le comunità, aiutarle a rimanere coese ed inclusive", afferma Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.