Folgiero, più militare ma senza riconvertire settore civile

"Siamo pronti ad aumentare la nostra capacità produttiva in ambito militare, senza dover riconvertire le attività civili, ma riallocandole all'interno della nostra rete industriale, flessibile e integrata". Lo ha detto Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, in una intervista rilasciata all' Agenzia Bloomberg.

"L'opportunità offerta dalla nuova ondata di investimenti a livello globale è eccezionale - ha spiegato Folgiero - e la nostra struttura produttiva ci permette di adattarci rapidamente, aumentando i volumi nei cantieri civili e militari italiani, anche attraverso una maggiore specializzazione dei siti".

In un contesto di forte incremento della spesa per la difesa in Europa, Fincantieri mira a rafforzare ulteriormente la presenza nel settore, con l'unità navale che nelle previsione sarà destinata a rappresentare il 30 per cento dei ricavi entro il 2027. Il Gruppo sta valutando un rafforzamento della specializzazione militare dei siti di Castellammare di Stabia e Palermo, oggi attivi sia sul fronte civile che militare.