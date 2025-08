Folgiero, nuovo piano industriale entro anno, priorità a difesa

Fincantieri sta preparando un nuovo piano industriale, che sarà pronto entro fine anno, per "rispondere in modo ancora più efficace alla domanda crescente di navi militari, anche grazie a una supply chain più robusta e a una maggiore integrazione tra le diverse divisioni del Gruppo." Lo ha annunciato l'a.d. e d.g. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero in una intervista a Milano Finanza.

"Il mercato richiede di aumentare la capacità produttiva, dando priorità alla difesa che è il nostro business più pregiato - ha precisato Folgiero - Abbiamo la taglia per farlo perché Fincantieri è già il più grande costruttore occidentale di navi".

L'aumento della capacità avverrà in due fasi: "La prima, a parità di investimenti e infrastrutture, verterà sull'introduzione nei cantieri militari di molte tecniche di costruzione e turnistiche che utilizziamo nella crocieristica - ha specificato - La seconda sarà conseguente agli investimenti che programmeremo". Fincantieri "si trova già in cima alla riserva per entrare nel Ftse-Mib. Siamo già candidati a farlo dunque e con la super Fincantieri avremo ottime chance", ha concluso il manager.