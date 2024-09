Folgiero, Fincantieri collaborerà con sistema difesa saudita

"Fincantieri intende collaborare con il sistema di difesa saudita, offrendo competenze e tecnologia per garantire autonomia e indipendenza tecnologica". Lo ha annunciato oggi l'a.d. e d.g. di Fincantieri Pierroberto Folgiero intervenendo al "Green Shoring Global Initiative" - Navigating Manufacturing Supply Chain Challenges Through Resiliency svoltosi a Milano. Per Folgiero si tratta di "un aspetto cruciale: nel settore della difesa non basta acquistare tecnologie avanzate, ma è fondamentale avere il controllo su di esse. L'autonomia strategica e tecnologica, quindi, diventa essenziale". Più in generale, l'a.d. si è soffermato sul fatto che "la cantieristica navale, oltre a essere parte integrante dell'industria pesante, offre anche una visione importante legata alla difesa, aprendo una prospettiva che si estende alla geopolitica, un elemento cruciale da considerare nel contesto attuale". Dunque, "l'iniziativa di 'green shoring' si inserisce in un mondo che è in tumulto. La situazione attuale, prima o poi, dovrà raffreddarsi ma è probabile che il mondo emergerà diviso in blocchi distinti. Questa sarà la nuova normalità, una realtà in cui le leggi geopolitiche avranno un'influenza dominante". In tale contesto, "quando parliamo di collaborazioni tra l'Europa e l'Arabia Saudita, non possiamo, quindi, ignorare l'elemento geopolitico".