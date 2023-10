Focalizzazione su gas prodotto da Descalzi, una priorità

Un elemento importante della nostra trasformazione e un sostegno alla transizione è stato lo spostamento progressivo, che continuerà nei prossimi anni, dal petrolio al gas, con una particolare attenzione al gas prodotto da noi, rispetto a quello acquistato da terzi: ciò ci ha permesso di essere presenti in tutta la filiera del valore e di rafforzare i nostri rapporti con i Paesi in cui operiamo, in particolare in Africa, stabilendo alleanze a lungo termine e contribuendo allo sviluppo economico e sociale di tali Paesi. Questo è quanto ha affermato l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel discorso per i 70 anni del gruppo energetico.