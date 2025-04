Fmi taglia le stime di crescita: Italia colpita, pil 2025 e 2026 in calo

Dal taglio delle stime di crescita deciso dal Fmi in seguito all'incertezza sui dazi non si salva quasi nessun paese, neanche l'Italia. Il Fondo ha rivisto al ribasso il pil del 2025 e del 2026 rispettivamente a +0,4% (0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio) e +0,8% (-0,1 punti). Per la Germania le stime sono state ridotte a crescita zero per quest'anno e un pil in aumento dello 0,9% nel 2026, mentre per la Francia a +0,6% per il 2025 e a +1,0% nel 2026. Per il Regno Unito il Fondo stima un pil a +1,1% quest'anno e al +1,4% nel 2026. Ritocco al rialzo per la Spagna, che quest'anno crescerà del 2,5% (+0,2 punti).