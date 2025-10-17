Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Fmi, sul deficit dall'Italia risultati 'fantastici'
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Fmi, sul deficit dall'Italia risultati 'fantastici'

Fmi, sul deficit dall'Italia risultati 'fantastici'

"Abbiamo notato la sovra-performance notevole dell'Italia sul deficit lo scorso anno, secondo i dati anche quest'anno sarà migliore delle attese, è fantastico". Lo ha detto Alfred Kammer, direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, rispondendo a una domanda sull'Italia in conferenza stampa e riferendosi a una stima del Fmi di un deficit/Pil del 3,3% per il 2025. "Secondo le autorità italiane sarà del 3%, una volta aggiornate le nostre stime ci rifletteremo", ha detto Kammer.

