Fmi, sul deficit dall'Italia risultati 'fantastici'

"Abbiamo notato la sovra-performance notevole dell'Italia sul deficit lo scorso anno, secondo i dati anche quest'anno sarà migliore delle attese, è fantastico". Lo ha detto Alfred Kammer, direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, rispondendo a una domanda sull'Italia in conferenza stampa e riferendosi a una stima del Fmi di un deficit/Pil del 3,3% per il 2025. "Secondo le autorità italiane sarà del 3%, una volta aggiornate le nostre stime ci rifletteremo", ha detto Kammer.