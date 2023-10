Fmi, raccolti 3 miliardi aggiuntivi per lotta a povertà

All'assemblea annuale dell'Fmi a Marrakech sono stati raccolti 3 miliardi di dollari aggiuntivi per l'iniziativa di lotta alla povertà Prgt con finanziamenti a tasso zero. Lo annuncia la direttrice del Fondo Kristalina Georgieva secondo cui è stato raggiunto l'obiettivo di raccogliere 17 miliardi e che nel periodo 2020-2024 si arriva a quasi 40 miliardi, "cinque volte la media storica". Il programma Prgt è il principale strumento dell'Fmi per concedere prestiti a tasso zero ai paesi a basso reddito per supportare iniziative di lotta alla povertà aggregando finanziamenti di privati, istituzioni e donatori.