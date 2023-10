Fmi, priorità inflazione, evitare allentamento prematuro

La lotta all'inflazione è la priorità. Per vincere la battaglia contro i prezzi è necessario mantenere tassi di interesse elevati a lungo termine. È fondamentale evitare un allentamento prematuro della politica monetaria. Lo ha affermato la Direttrice Generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, annunciando quali sono, a suo avviso, le tre priorità per una crescita economica più forte: rafforzare la stabilità economica e finanziaria; gettare le fondamenta per una crescita inclusiva e sostenibile attraverso le riforme; aumentare la resilienza collettiva attraverso la cooperazione internazionale.