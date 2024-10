Fmi, Pil Italia +0,7% nel 2024 e +0,8% nel 2025

L'Italia crescerà quest'anno dello 0,7% e il prossimo dello 0,8%. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale, confermando la stima per il 2024 e limando al ribasso dello 0,1% quella per il 2025 rispetto alle previsioni di luglio. Nel 2024 peggio farà la Germania, per la quale è stimata una crescita zero (-0,2 punti percentuali rispetto a luglio). Per il 2025 il Fondo stima una crescita tedesca allo 0,8% (-0,5 punti percentuali). "Una persistente debolezza della manifattura pesa sulla crescita di Paesi come la Germania e l'Italia". Quest'ultima comunque - si spiega - dovrebbe beneficiare della domanda interna per il Pnrr.