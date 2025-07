Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime per l'Italia: il Pil 2025 sale a +0,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile, mentre resta invariata a +0,8% la crescita 2026. Anche per la Germania migliora la stima del Pil per quest'anno: +0,1%, mentre ad aprile era vista in stallo. Nessuna revisione per Francia (+0,6%) e Spagna (+2,5%).