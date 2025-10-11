Fiumicino e Malpensa, al via domani i nuovi controlli biometrici

Prende il via domani, 12 ottobre, il nuovo sistema dei controlli di frontiera europei nello spazio Schengen, l'Entry/Exit System (Ees), che permetterà all'Unione Europea di dire addio ai timbri sul passaporto, passando definitivamente e su larga scala ai controlli biometrici. L'Ees arriverà negli aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino e nei porti di Civitavecchia e Genova ed interesserà poi progressivamente tutti gli altri uffici di frontiera a partire dal 20 ottobre.

Il sistema è stato messo a punto per modernizzare le frontiere, rendendo i controlli semplici, sicuri e più efficienti per chi viaggia, accorciando in maniera graduale i tempi di attesa grazie ai controlli automatizzati e migliorando la sicurezza a livello europeo.

Oltre all'Italia, ad utilizzare il nuovo innovativo sistema di controlli saranno Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania; Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.