Martedì 26 Agosto 2025
Ultima oraFitto, intesa su dazi al 15% dà stabilità e prevedibilità
26 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Fitto, intesa su dazi al 15% dà stabilità e prevedibilità

L'intesa sul tetto tariffario del 15% per automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori garantisce stabilità e prevedibilità, proteggendo consumatori e imprese europee da possibili escalation commerciali. È un accordo solido, che riflette pienamente i valori e gli interessi dell'Unione: stabilità, chiarezza e benefici concreti per i nostri cittadini e le nostre imprese.

Così il Vice Presidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto - che oggi sarà ospite al Meeting di Rimini - in un passaggio della riflessione intitolata 'Europa: solida, moderna, flessibile. La strada della prosperità' inviata a ilSussidiario.net.

"L'Unione Europea - osserva - ha oggi l'opportunità di consolidare il proprio ruolo di attore globale credibile e autorevole, rafforzando la capacità di incidere sugli equilibri mondiali. L'evoluzione e poi conclusione dei delicati negoziati commerciali con gli Stati Uniti - aggiunge - hanno dimostrato chiaramente come l'Europa sappia agire con determinazione e pragmatismo di fronte ai grandi dossier internazionali. L'accordo sulle politiche tariffarie è un esempio concreto di come visione strategica e senso di responsabilità possano procedere insieme".

© Riproduzione riservata