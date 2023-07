Fitto, 'in 2 o 3 mesi il nuovo quadro organico sul Pnrr'

Nella rimodulazione del Pnrr "oggi abbiamo una grande opportunità di mettere insieme le risorse rispetto a scelte coerenti ed efficaci. Questa è la sfida che abbiamo di fronte e sono convinto che, non per fare annunci che non mi piace, ma nel giro di 2 o 3 mesi potremo avere un quadro organico di riferimento per poter cambiare la fase di attuazione in modo che si possa non solo risolvere i nodi organizzativi dei programmi ma anche mettere in campo una nuova strategia". Lo afferma il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla conferenza stampa sulle Anticipazioni del Rapporto Svimez 2023.