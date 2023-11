Fitto, 'auspicio una leale collaborazione con Corte dei Conti'

Auspicando che nella prossima relazione vi sia una più stretta e proficua collaborazione tra la Corte dei conti e la Struttura di Missione Pnrr al fine di assicurare ogni utile azione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nell'interesse del nostro Paese e nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha dichiarato: "Leggo nella relazione che la Corte dei conti ha compiuto l'istruttoria interpellando alcuni ministeri e non comprendo il mancato confronto con la Struttura di Missione Pnrr" di Palazzo Chigi.