Fitto a Vestager, 'un'unica Zona economica speciale per il Sud'

Questa mattina a Bruxelles il Ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha incontrato la Vicepresidente della Commissione Ue con delega alla Concorrenza Margrethe Vestager, al fine di illustrare la proposta italiana di istituire un'unica Zona Economica Speciale per l'intero Sud Italia, e iniziare un confronto per rendere strutturale la misura Decontribuzione Sud. La Vicepresidente, si spiega in una nota, ha accolto positivamente la proposta del Governo italiano di istituzione di una unica Zes nell'intero Mezzogiorno d'Italia superando le attuali 8 zone economiche speciali già previste.