Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima oraFitd e 5 banche insieme per risanamento di Banca Progetto
15 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Fitd e 5 banche insieme per risanamento di Banca Progetto

Il Fondo Interbancario, Mps, Banco Bpm, Bper, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Progetto in amministrazione straordinaria hanno sottoscritto un 'term sheet' vincolante per un'operazione di risanamento in favore di Banca Progetto.

L'operazione prevede la partecipazione al derisking degli attivi di Banca Progetto, la ricapitalizzazione di Banca Progetto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la successiva cessione da parte del Fondo Interbancario alle 5 banche della quota di capitale di Banca Progetto da quest'ultimo sottoscritta, con il mantenimento in capo al Fitd di una quota non superiore al 9,9%.

