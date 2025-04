Fitch Rating: Dazi aumentano rischi di recessione negli Stati Uniti

I dazi "aumentano significativamente i rischi di una recessione negli Stati Uniti". Così Fitch Rating in una nota, sottolineando che la crescita americana sarà quest'anno più lenta dell'1,7% previsto in marzo a causa dei dazi. Lo afferma Fitch sottolineando che le tariffe si tradurranno in più alti prezzi al consumo e utili societari più bassi. "I dazi americani hanno raggiunto livelli che stanno trasformando le prospettive economiche globali, aumentando significativamente i rischi di recessione negli Stati Uniti e limitando la capacità delle Fed di ridurre ulteriormente i tassi", mette in evidenza Fitch Ratings.